ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Çıkış: 'Barış İsteriz Ama...'

Türkiye siyasetinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı tarihi ‘örgüte silah bıraktır’ çağrısının ardından, Öcalan’dan beklenen çağrı geldi.

DEM Parti’nin İmralı heyeti Öcalan’ın terör örgütü PKK’ya yaptığı ‘silah bırakma’ ve ‘kendini feshetme’ çağrısının ardından PKK’dan ‘ateşkes’ açıklaması geldi. Söz konusu gelişmeler Türkiye’nin gündemine otururken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Yavaş açıklamasında, "Barışı, huzuru istemeyen olur mu? Hepimizin evladı var, elbette isteriz ama suç işleyenler cezasını çekecek. Silahını bırakacak; öyle gömme, ateşkes falan değil, Türkiye'nin adaletine teslim olacak" dedi.

Şereflikoçhisar ilçesinde şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri için düzenlenen iftar programında konuşan Yavaş, "Seçimden önce şunu söylediler; 'Mansur Yavaş, kazanırsa PKK'lılar sayaç okuyacak.' Şimdi görüyorsunuz o lafların nereye geldiğini. Şu anda korkutmak için öcü olarak gösterdikleriyle el sıkışma kıvamına geldiler” dediği açıklamasında, ‘memleketin huzurundan başka bir şey düşünmediklerini’ belirterek, şunları kaydetti:

'BARIŞI VE HUZURU İSTEMEYEN OLUR MU?'

“Elbette kan akmasını hiçbir zaman istemeyiz. Burada da çok sevgili şehit ailelerimiz, gazi ve gazi ailelerimiz ve yakınları var. Eğer Türkiye'de 'çözüm' dedikleri veya artık ne diyorlarsa ikide bir, 'Terörsüz Türkiye' falan diyorlar. Bunu söylerlerken 'Şehitlerimizi ve gazilerimizi asla üzecek bir şey yapmayacağız' diyorlar. Ben de burada şehit ve gazi ailelerine soruyorum; hiç size soran, danışan oldu mu? Olmadı değil mi? Öncelikle sizden gelip helallik alacaklar, ondan sonra masaya oturacaklarsa öyle oturacaklar.

Böyle kalkıp hamasi laflarla 'Sadece ve sadece barış istiyoruz, huzur istiyoruz' diyorlar. Barışı, huzuru istemeyen olur mu? Hepimizin evladı var, elbette isteriz ama suç işleyenler cezasını çekecek. Silahını bırakacak; öyle gömme, ateşkes falan değil, Türkiye'nin adaletine teslim olacak. Ondan sonra TBMM sizlerin de fikrini almak suretiyle neye karar verecekse ona karar verecek."

Kaynak: DHA