Son Ankette AKP ve CHP'ye Büyük Sürpriz, Zirve Değişti

ASAL Araştırma’nın 26 ilde 2 bin kişinin katılımıyla yaptığı ‘ekonomi’ anketinin sonucu şaşırttı. Anket sonuçlarına göre, halkın yüzde 31,5’i ekonomiyi iktidarın iyi yöneteceğini düşünürken, yüzde 26’sı ‘Muhalefet iyi yönetir’ dedi. Ankette en fazla oran ise ‘Ekonomiyi ikisi de yönetemez’ cevabı oldu.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Ankette AKP ve CHP'ye Büyük Sürpriz, Zirve Değişti

Seçim döneminde çok sayıda ankete imza atan ASAL Araştırma, son anketinin sonuçlarını yayınladı.

26 ilde 15-22 Şubat tarihleri arasında 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, katılımcılara 'Sizce iktidar mı, muhalefet mi ekonomiyi daha iyi yönetir?' sorusu soruldu.

Son Ankette AKP ve CHP'ye Büyük Sürpriz, Zirve Değişti - Resim : 1

YÜZDE 31'İKTİDAR', YÜZDE 26 'MUHALEFET'

Anket sonuçlarına göre, halkın yüzde 31,5’i ‘Ekonomiyi iktidar daha iyi yönetir’ cevabını verdi. ‘Muhalefet daha iyi yönetir’ diyenlerin oranı ise yüzde 26 olarak kaydedildi.

Son Ankette AKP ve CHP'ye Büyük Sürpriz, Zirve Değişti - Resim : 2

Ankette hem iktidarın hem de muhalefetin ekonomiyi iyi yöneteceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 4 olarak çıkarken, halkın yüzde 5,2’si ise kararsız kaldı.

Son Ankette AKP ve CHP'ye Büyük Sürpriz, Zirve Değişti - Resim : 3

İKİSİ DE YÖNETEMEZ DİYENLER DAHA ÇOK

ASAL Araştırma’nın son anketinde en yüksek oran ise ‘Ekonomiyi iki parti de iyi yönetemez’ diyenlerin oldu. Anket sonuçlarına göre halkın yüzde 33,2’si ‘İkisi de yönetemez’ dedi.

‘Sizce iktidar mı muhalefet mi ekonomiyi daha iyi yönetir?’ sorusuna verilen yanıtların oy oranları ise şöyle:

▪️ İktidar daha iyi yönetir: Yüzde 31.5

▪️ Muhalefet daha iyi yönetir: Yüzde 26.0

▪️ İkisi de iyi yönetemez: Yüzde 33.2

▪️ İkisi de iyi yönetir: Yüzde 4.1

▪️ Fikrim Yok/Cevap Yok: Yüzde 5.2

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Kaynak: Haber Merkezi

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