Son Ankette AKP ve CHP'ye Büyük Sürpriz, Zirve Değişti

Seçim döneminde çok sayıda ankete imza atan ASAL Araştırma, son anketinin sonuçlarını yayınladı.

26 ilde 15-22 Şubat tarihleri arasında 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, katılımcılara 'Sizce iktidar mı, muhalefet mi ekonomiyi daha iyi yönetir?' sorusu soruldu.

YÜZDE 31'İKTİDAR', YÜZDE 26 'MUHALEFET'

Anket sonuçlarına göre, halkın yüzde 31,5’i ‘Ekonomiyi iktidar daha iyi yönetir’ cevabını verdi. ‘Muhalefet daha iyi yönetir’ diyenlerin oranı ise yüzde 26 olarak kaydedildi.

Ankette hem iktidarın hem de muhalefetin ekonomiyi iyi yöneteceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 4 olarak çıkarken, halkın yüzde 5,2’si ise kararsız kaldı.

İKİSİ DE YÖNETEMEZ DİYENLER DAHA ÇOK

ASAL Araştırma’nın son anketinde en yüksek oran ise ‘Ekonomiyi iki parti de iyi yönetemez’ diyenlerin oldu. Anket sonuçlarına göre halkın yüzde 33,2’si ‘İkisi de yönetemez’ dedi.

‘Sizce iktidar mı muhalefet mi ekonomiyi daha iyi yönetir?’ sorusuna verilen yanıtların oy oranları ise şöyle:

▪️ İktidar daha iyi yönetir: Yüzde 31.5

▪️ Muhalefet daha iyi yönetir: Yüzde 26.0

▪️ İkisi de iyi yönetemez: Yüzde 33.2

▪️ İkisi de iyi yönetir: Yüzde 4.1

▪️ Fikrim Yok/Cevap Yok: Yüzde 5.2

Sizce iktidar mı, muhalefet mi ekonomiyi daha iyi yönetir?



▪️ İktidar daha iyi yönetir: %31.5

▪️ Muhalefet daha iyi yönetir: %26.0

▪️ İkisi de iyi yönetemez: %33.2

▪️ İkisi de iyi yönetir: %4.1

▪️ Fikrim Yok/Cevap Yok: %5.2



🗓 Şubat 2025 | 👥 2.000 pic.twitter.com/xbatsSNBbo — Asal Araştırma (@AsalArastirma) March 5, 2025

Kaynak: Haber Merkezi