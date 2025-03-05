Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Solladı: Türkiye'nin En Beğenilen Siyasetçisi Kim?

Asal Araştırma şirketi, Türkiye’nin en beğenilen siyasetçisi anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırma, 15-22 Şubat 2025 tarihleri arasında, 26 ilde 2000 kişiyle gerçekleştirildi.

Araştırmada, katılımcılara, "Türkiye’de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir" sorusu yöneltildi. Ankete göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçen tek isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Anket sonuçları şöyle: