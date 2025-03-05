Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Solladı: Türkiye'nin En Beğenilen Siyasetçisi Kim?
"Türkiye'nin en beğenilen siyasetçisi" araştırmasında çarpıcı bir sonuç elde edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş zirvede yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci sırada kaldı.
Asal Araştırma şirketi, Türkiye’nin en beğenilen siyasetçisi anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırma, 15-22 Şubat 2025 tarihleri arasında, 26 ilde 2000 kişiyle gerçekleştirildi.
Araştırmada, katılımcılara, "Türkiye’de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir" sorusu yöneltildi. Ankete göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçen tek isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.
Anket sonuçları şöyle:
- Mansur Yavaş: Yüzde 24,2
- Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 19,3
- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 14,5
- Özgür Özel: Yüzde 4,4
- Devlet Bahçeli: Yüzde 3,9
- Ümit Özdağ: Yüzde 2,4
- Fatih Erbakan: Yüzde 2,0
- Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 1,7
- Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 1,1
- Ali Babacan: Yüzde 0,4
- Diğer: Yüzde 3,0
- Hiçbiri: Yüzde 18,6
- Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 4,5