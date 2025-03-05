Küçükçekmece'de Minibüse Silahlı Saldırı

Küçükçekmece'de minibüse silahlı saldırı düzenlendi. Minibüs şoförü saldırıda kurşunların hedefi oldu.

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Küçükçekmece İkitelli’de sabaha karşı motosikletli saldırganlar, seyir halindeki minibüse kurşun yağdırdı.

Olay sırasında minibüste yolcu olmadığı belirlenirken, şoför ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar hızla yardım ederek şoförü başka bir minibüsle hastaneye sevk etti.

Küçükçekmece'de Minibüse Silahlı Saldırı - Resim : 1

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırı anında minibüste yolcu olmaması facianın önüne geçti.

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Kaynak: İHA

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