Sanatçı Ahmet Güneştekin'den Yeni Sürece Açık Destek: 'Samimi Bir Barışın Kaybedeni Olmaz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Partililerle tokalaşmasıyla başlayan ve Meclis'teki grup toplantısında yaptığı tarihi çağrıyla ivme kazanan yeni süreç, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakma ve fesih' çağrısı; hemen ardından terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanıyla ele avuca gelen sürece bir destek de sanatçı Ahmet Güneştekin'den geldi.

'HER KAPSAYICI BARIŞ GİRİŞİMİNİ OLUMLU BULURUM'

Güneştekin, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden "Barış süreci ile ilgili fikrimi soranlara" diyerek yeni sürece desteğini şu cümlelerle duyurdu:

"Türkiye’nin yüzleşemediği çok katmanlı hak ihlalleriyle, üstü örtülmüş hakikatlerle örülü çok hasar almış bir tarihi var. Konunun özgül içeriği ruhu kaybolmadan, güç mücadelesine indirgenmeyen her sahici ve kapsayıcı barış girişimini olumlu bulurum. Geçmişle hesaplaşma deneyiminin gerekliliğine inanıyorum. Esasen geçmişle ancak geleceği kurma çabası ve süreci içerisinde hesaplaşılabilir. Ancak o hesaplaşmayı yaptıktan sonra olabilir...

'ÖZELEŞTİRİLİ BİR YÜZLEŞMENİN KAYBEDENİ OLMAZ'

Samimi bir barışın ve özeleştirili bir yüzleşmenin kaybedeni olmaz. Geçmişin acı travmalarını intikam hesaplaşmalarıyla devam ettirmenin hiçbir faydası olmaz.

Bu hesaplaşmanın sanat pratiğindeki karşılığı 'hafızayla uğraşmak'tır. İşlerimi böyle bir bağlama yerleştiriyorum. Değişmiş olan bir durumu tanımayı reddetmek, onun değiştirdiklerini görmeyi reddetmek…

Dünyanın çeşitli yerlerindeki geçmişle hesaplaşma deneyimlerini düşündüğümüzde bu yaklaşımın sağaltan bir yanı olmadığını görebiliriz. Büyük anlatılar gereklidir belki ancak olaylara, insan hikâyelerine indiğiniz zaman gerçekten duygusal engelleri olan insanlara ulaşma şansını da bulabilirsiniz. İnsanları duyarlı kılabilmek için de bu gereklidir..."

Kaynak: Haber Merkezi