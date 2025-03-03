Şanlıurfa'da Dehşet: 60 Yaşındaki Adam İş Yerinde Öldürüldü

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda kurşunların hedefi olan 60 yaşındaki Mehmet Berzan Toprak hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da Dehşet: 60 Yaşındaki Adam İş Yerinde Öldürüldü

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi Yeni Mahalle’de akşam saatlerindeMehmet Berzan Toprak’ın bulunduğu iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Toprak, kanlar içinde yığıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Berzan Toprak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Toprak’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Şanlıurfa
Kayseri'de Acı Olay! 6 Aylık Bebek Yatağında Ölü Bulundu Kayseri'de 6 Aylık Bebeğin Acı Ölümü
WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor
CHP Sözcüsü Yücel'den 'Adnan Beker' Eleştirilerine Yanıt Deniz Yücel'den 'Adnan Beker' Açıklaması
Elektrikli Araçlarda Isı Pompası Ne İşe Yarar? Menzili Ve Verimliliği Nasıl Etkiliyor? Elektrikli Araçlarda Isı Pompası Ne İşe Yarar? Menzili Ve Verimliliği Nasıl Etkiliyor?
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesinde Konuşulan İki Rakam! Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Masasına Geliyor Bayram İkramiyesinde Konuşulan İki Rakam
KİRA ARTIŞ ORANI MART 2025: TÜİK Ev ve Dükkan Kira Artış Oranı Belli Oldu! Bu Ay Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak? Mart Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? Oscar'da Şıklık Yarışı
İmamoğlu'na Sahte Diploma Soruşturmasına İlişkin Yeni Gelişme: İstanbul Üniversitesi'nden Açıklama Geldi İmamoğlu'nun Diplomasına İnceleme
Son Ankette Sürpriz Sonuç, Ne AKP Ne CHP... İkisini de Geçti Son Ankette Sürpriz Sonuç, Ne AKP Ne CHP... İkisini de Geçti