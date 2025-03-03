Kayseri'de Acı Olay! 6 Aylık Bebek Yatağında Ölü Bulundu

Kayseri Melikgazi'de Suriye uyruklu bir ailenin 6 aylık bebeği, yatağında hareketsiz bulundu. Annesinin hastaneye götürdüğü bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Bebeğin kesim ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

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Kayseri'de Acı Olay! 6 Aylık Bebek Yatağında Ölü Bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi Sinan Kümeevleri'nde 7 katlı binanın zemin katında yaşayan Suriye uyruklu Meryem Davud, 6 aylık bebeği Esra Davud'un yatağında hareketsiz halde buldu.

Anne Meryem Davud, bebeğini motosikletiyle TOKİ Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü. Doktorların yaptığı kontrolde, Esra Davud'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: AA-DHA

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