Çocuklarını Okuldan Alacaktı: Kayseri'de Eski Eş Dehşeti

Kayseri’de Ramazan Ç. adlı erkek, geçen yıl boşandığı Buket K. isimli kadını çocuklarının okulunun önünde katletti. Ramazan Ç. daha sonra aynı silahlı intihar etti.

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Kadın cinayeti, saat 13.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi 2127'nci Sokak’taki Şehit Burhan Sönmez İlkokulu'nun önünde yaşandı.

KAYSERİ'DE KADIN CİNAYETİ

Buket K. çocuklarını almak için eğitim gördükleri okulun önüne vardığında geçen yıl temmuz ayında boşandığı Ramazan Ç. ile karşılaştı. İddiaya göre iki isim arasında çıkan tartışmaya dönerken, Ramazan Ç. yanında getirdiği tabancayla Buket K.’yı vurarak katletti. Ramazan Ç. daha sonra aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

Çocuklarını Okuldan Alacaktı: Kayseri'de Eski Eş Dehşeti - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekibi, Buket K. ile Ramazan Ç.'nin olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından cenazeler, otopsisi yapılması amacıyla Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çocuklarını Okuldan Alacaktı: Kayseri'de Eski Eş Dehşeti - Resim : 2

Polis, meydana gelen olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

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