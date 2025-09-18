Türkiye’ye Son Dakika Uyarısı! Balkanlar üzerinden Yurda Giriş Yaptı: Etkisini Bir Anda Gösterecek

Meteorolojiden Türkiye’ye yeni uyarı yapıldı. Balkanlar üzerinden yurda giriş yaptı. Etkisini bir anda gösterecek hazırlıklı oldun.

Ünlü meteoroloji sayfası Hava Forum, Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan yeni bir hava sistemi üzerinden kritik uyarılarda bulundu.

BALKANLAR ÜZERİNDEN YURDA GİRİŞ YAPTI! BİR ANDA ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Yağışların bu hava sistemi ile görülebileceğini ifade eden Hav Forum, paylaşımında şu uyarılarda bulundu:

“Son Dakika: Balkanlar an itibarıyla Trakya'dan giriş yaptı. Yavaş yavaş hissedeceğiz...”

Kaynak: Haber Merkezi

