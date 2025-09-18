Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz…

SGK’da bu konuda bir açıklama yaptı. Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil olmak üzere polis memurları ve daha yukarı derecedeki emniyet mensupları, her 360 günlük çalışma için 90 gün fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecek. Şöyle ki, fiili hizmet zammı 90 gün; 12 ay çalışıldığında 15 ay çalışmış sayılıyor ve hem prim gün sayısı artıyor hem de erken emekli olma imkanını elde ediyor.