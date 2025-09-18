Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz…
Türkiye’de milyonlarca çalışan erken emeklilik için gün saymakta. EYT’yi kıl payı kaçıranlar gözleri kademeli emekliliğe çevirmiş durumda. Peki erken emeklilik düzenlemesi çıkacak mı? Hangi meslek grupları erken emeklilik fırsatından yararlanacak? Hürriyet köşe yazısı Noyan Doğan, müjdeli haberi verdi. O meslek gurubu yıpranma payı ile 5 yıl erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor. Peki şartlar neler? İşte erken emeklilikten yararlanabilecek o meslek grubu…
Erken emeklilik için yeni düzenlemeler yolda. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile birlikte 3.5 milyonu aşkın kişi erken emeklilik fırsatından yararlanmış oldu. EYT’yi kaçıran çalışanlar ise gözleri Meclis’e çevrildi. Vatandaşlar ‘Erken emeklilik sistemi gelecek mi? Kademeli emeklilik gelecek mi? Hangi meslek grupları erken emeklilikten yararlanacak?’ sorularını araştırırken o meslek grubu için güzel haber geldi.
Hürriyet köşe yazısı Noyan Doğan, okuyucusundan gelen ‘Polis memuruyum. 9 yıldır görev yapıyorum. Bizlerin emeklilik işlemleri farklı oluyor. Fiili hizmet süresi zammından yararlanıyoruz. Arkadaşlar arasında konuşurken kimileri fiili hizmet zammının kalktığını söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu böyle bir açıklama yapmış. Böyle bir şey var mı? Bizim fiili hizmet süresi zammımız kalktı mı yoksa halen yararlanabiliyor muyuz?’ sorusunu yanıtladı.
Okuyucusunun sorusunu yanıtlayan Doğan, polislerin 5 yıl erken emeklilikten yararlanabileceğini ifade ederek şu yanıtı verdi:
“Fiili hizmet süresi zammı kalkmadı. Polisler özelinde söyleyeyim, polis memurlarının görevde geçirdikleri her tam hizmet yılı karşılığında 90 gün fiili hizmet süresi zammı ekleniyor. Polisler bu süreyi emekli ikramiyesi hesabına da dahil edebiliyor. Bu durum üst tüm rütbedeki emniyet mensupları için de geçerli.
SGK’da bu konuda bir açıklama yaptı. Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil olmak üzere polis memurları ve daha yukarı derecedeki emniyet mensupları, her 360 günlük çalışma için 90 gün fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecek. Şöyle ki, fiili hizmet zammı 90 gün; 12 ay çalışıldığında 15 ay çalışmış sayılıyor ve hem prim gün sayısı artıyor hem de erken emekli olma imkanını elde ediyor.
Diğer konuya gelince, SGK fiili hizmet süresi zammının kaldırıldığına yönelik bir açıklama yapmadı. Ancak çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için kanun kapsamındaki işyerleri ile birlikte yıpranmaya neden olacak işlerde fiilen çalışılması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şartı aranıyor ki, bu kişiler erken emeklilik hakkından yararlanabilsin.
SGK, işyerlerinde inceleme yapıyor ve fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işyerlerinde, yıpranma hakkına tabi olmayan çalışanlar için de yıpranma hakkına sahipmiş gibi bildirimler yapıldığını tespit ediyor. Yani, fiili hizmet süresi zammından yararlanmaması gereken meslekler de bu imkandan yararlanmış ya da yararlanmaya çalışıyor. SGK, bu yanlış durumu düzeltti. Yoksa fiili hizmet süresi zammından yararlanması gereken mesleklerde çalışanlar için bir değişiklik yok.”