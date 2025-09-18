THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları Dava Dosyasında: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları...

Türk Hava Yolları reklamlarında rol alan kaptan pilot Emre Cömert hakkında mahkemeye şok iddialar yansıdı. Eşiyle boşanma sürecinde olan pilotun, hostes sevgilisiyle 3 yıl boyunca gizli ilişki yaşadığı, eşine şiddet uyguladığı ve meslektaşlarıyla ahlaka uygun olmayan yazışmalar yaptığı dava dosyalarına girdi.

Türk Hava Yolları’nda reklam yüzü olarak tanınan kaptan pilot Emre Cömert ile hostes sevgilisi H.D.T. hakkındaki skandal ayrıntılar, İstanbul 15. ve 16. Aile Mahkemeleri’ne taşınan boşanma davalarıyla gün yüzüne çıktı. Sözcü'de yer alan mahkeme dosyalarına göre, evli olmalarına rağmen ikili 3 yıl boyunca gizli ilişki yürüttü. Buluşmalarını, Cömert’in yakın arkadaşı olan bir başka pilota ait Göktürk’teki bir sitedeki evde gerçekleştirdikleri belirlendi. Site giriş çıkış kayıtları ve kamera görüntüleri dosyaya delil olarak sunuldu.

Kamera görüntüleri mahkemeye delil olarak sunuldu.

PAHALI HEDİYELER DAVA DOSYASINDA

Dosyaya giren güvenlik kamerası görüntülerinde, İstanbul Havalimanı otoparkında pilot Emre Cömert ile hostes H.D.T’nin araç içinde öpüştükleri görüldü. Görüntüler bilirkişi raporuyla doğrulandı. İlişkinin, ikilinin görevli olarak katıldığı Afrika uçuşlarında başladığı tespit edildi. Ayrıca hostesin, pilot eşinin kredi kartını kullanarak sevgilisine pahalı hediyeler aldığı, Cömert’in de sevgilisine lüks hediyeler aldığı fişlerle kanıtlandı.

Mahkemeye sunulan belgelerde, Cömert’in resmi uçuş görevi bulunmamasına rağmen hostesle aynı tarihlerde ABD’ye seyahat ettiği, otel kayıtlarıyla belgelendiği belirtildi.

EŞİ 'ŞİDDET GÖRDÜM' DEDİ

Pilot Cömert’in eşi ise mahkemeye, evlilikleri süresince fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını bildirdi. Çiftin 2 yaşındaki oğlunun bakımının tamamen anne tarafından üstlenildiği, babanın ilgisiz kaldığı ifade edildi. Tanık beyanlarına göre, 2023’teki İtalya tatilinde annenin tek başına çocukla ilgilendiği, Cömert’in hiçbir sorumluluk almadığı öne sürüldü.

KORKUNÇ WHATSAPP GRUBU

Dava dosyasına yansıyan bir diğer iddia ise akıllara durgunluk verdi. Cömert’in, bazı pilotlarla birlikte kurduğu WhatsApp grubunda hostesler hakkında “meziyetli hostesler” listesi hazırladığı ortaya çıktı. Bel altı ifadeler ve ahlaka aykırı yazışmaların yer aldığı bu mesajlar, mahkemeye delil olarak sunuldu.

Sözcü

