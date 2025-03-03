Yalova'da Panik Dolu Anlar! Bunalıma Girdi, Engelli Çocuğuna Kabusu Yaşattı

Yalova'da, bunalıma girdiği öne sürülen bir kadın, 8 yaşındaki engelli oğluyla 6 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Kadın, ekiplerin 1 saatlik çabasının ardından ikna edilip çatıdan indirildi. Panik dolu anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Son Güncelleme:

Yalova'da Adnan Menderes Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında bunalımda olduğu öne sürülen 45 yaşındaki B.S.S., engelli oğlunu da yanına alıp, 6 katlı Yalova Vergi Dairesi binasının çatısına çıktı.

1 SAATTE İKNA EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler hava yastığı açarken, kadın, ekiplerin 1 saatlik çabasının ardından ikna edilip çatıdan indirildi. B.S.S., çocuğuyla birlikte sağlık ekiplerine teslim edildi.

O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Avcılar'da Aile Katliamı: Eşi ve 3 Çocuğunu Öldürüp İntihar EttiAvcılar'da Aile Katliamı: Eşi ve 3 Çocuğunu Öldürüp İntihar EttiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Yalova İntihar
Son Güncelleme:
Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Çorlu'da Otomobille Çarpışan Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Yaralandı Çorlu'da Otomobille Çarpışan Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Yaralandı
Soğan Alırken Bunlara Dikkat! En Taze Ve Sağlıklı Olanı Nasıl Seçebilirsiniz? Soğan Alırken Bunlara Dikkat! En Taze Ve Sağlıklı Olanı Nasıl Seçebilirsiniz?
Zayıf İnsanlar mı Kilolu İnsanlar mı Daha Uzun Yaşıyor? Bilimsel Çalışmanın Sonuçları Şaşırttı Zayıf İnsanlar mı Kilolu İnsanlar mı Daha Uzun Yaşıyor? Bilimsel Çalışmanın Sonuçları Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesinde Konuşulan İki Rakam! Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Masasına Geliyor Bayram İkramiyesinde Konuşulan İki Rakam
KİRA ARTIŞ ORANI MART 2025: TÜİK Ev ve Dükkan Kira Artış Oranı Belli Oldu! Bu Ay Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak? Mart Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? Oscar'da Şıklık Yarışı
İmamoğlu'na Sahte Diploma Soruşturmasına İlişkin Yeni Gelişme: İstanbul Üniversitesi'nden Açıklama Geldi İmamoğlu'nun Diplomasına İnceleme
Son Ankette Sürpriz Sonuç, Ne AKP Ne CHP... İkisini de Geçti Son Ankette Sürpriz Sonuç, Ne AKP Ne CHP... İkisini de Geçti