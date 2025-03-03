Yalova'da Panik Dolu Anlar! Bunalıma Girdi, Engelli Çocuğuna Kabusu Yaşattı

Yalova'da Adnan Menderes Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında bunalımda olduğu öne sürülen 45 yaşındaki B.S.S., engelli oğlunu da yanına alıp, 6 katlı Yalova Vergi Dairesi binasının çatısına çıktı.

1 SAATTE İKNA EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler hava yastığı açarken, kadın, ekiplerin 1 saatlik çabasının ardından ikna edilip çatıdan indirildi. B.S.S., çocuğuyla birlikte sağlık ekiplerine teslim edildi.

O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA