Yalova'da Panik Dolu Anlar! Bunalıma Girdi, Engelli Çocuğuna Kabusu Yaşattı
Yalova'da, bunalıma girdiği öne sürülen bir kadın, 8 yaşındaki engelli oğluyla 6 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Kadın, ekiplerin 1 saatlik çabasının ardından ikna edilip çatıdan indirildi. Panik dolu anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Yalova'da Adnan Menderes Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında bunalımda olduğu öne sürülen 45 yaşındaki B.S.S., engelli oğlunu da yanına alıp, 6 katlı Yalova Vergi Dairesi binasının çatısına çıktı.
1 SAATTE İKNA EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler hava yastığı açarken, kadın, ekiplerin 1 saatlik çabasının ardından ikna edilip çatıdan indirildi. B.S.S., çocuğuyla birlikte sağlık ekiplerine teslim edildi.
O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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