Çorlu'da Otomobille Çarpışan Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Yaralandı
Tekirdağ Çorlu'da otomobil ile elektrikli bisikletin karıştığı kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, gece saatlerinde Balkız Sokak ile Pir Sultan Caddesi yol ayrımında yaşandı. Pir Sultan Caddesi'nde ilerleyen M.G. kontrolündeki otomobil ile Balkız Sokak'ta ilerleyen B.T.'nin kullandığı elektrikli bisiklet kazaya karıştı.
Kaza sonrası devrilen elektrik bisikletin sürücüsü B.T. yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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