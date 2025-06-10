Galatasaray'ın Soyunma Odasında Büyük Kavga! Polis Müdahale Etti
Gazeteci Mehmet Ayan, Beşiktaş’ın kazandığı Süper Kupa finalinin devre arasında Galatasaray soyunma odasında yaşanan kavgayı gün yüzüne çıkardı. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Okan Buruk arasında yaşandığı iddia edilen gerginlik gündeme damga vurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da sezon sonunda yaşanan ayrılıkların yankıları sürerken, eski oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile teknik direktör Okan Buruk arasında yaşandığı iddia edilen bir kriz, gündemi sarstı. Gazeteci Mehmet Ayan’ın iddiasına göre, Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa finalinde devre arasında soyunma odasında tansiyon zirveye çıktı.
"KEREM, TRANSFERİ ÇOK İSTEDİ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sezon başında takımdan ayrılan Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşmuş ve "Gitmesini istemiyordum, ancak kendisi transferi çok istedi" demişti.
"ZAMAN GELİNCE KONUŞURUM"
Buruk’un sözlerine A Milli Takım kampında cevap veren Kerem Aktürkoğlu ise, Avrupa’da oynamayı arzuladığını belirterek "Öyle olması gerekiyordu, öyle oldu. Mümkün olduğunda konuşacağım. Şu an mutluyum" ifadelerini kullandı.
SOYUNMA ODASINDA ORTALIK KARIŞTI
Gazeteci Mehmet Ayan’ın ortaya attığı iddialar ise gündeme bomba gibi düştü. Ayan, Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa finalinde devre arasında Kerem Aktürkoğlu’nun, Okan Buruk’a çok sert bir tepki gösterdiğini ve sinirle soyunma odasında duş aparatlarını kırdığını öne sürdü.
Ayan, olayların büyümesi üzerine yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu’na da sert çıkışlar olduğunu ve güvenlik görevlileri ile polislerin soyunma odasına girdiğini belirtti. İddialara göre, ertesi gün gerçekleşen yaklaşık 9 saatlik bir toplantının ardından Kerem Aktürkoğlu’nun takımdan ayrılmasına karar verildi.