Galatasaray'ın Soyunma Odasında Büyük Kavga! Polis Müdahale Etti

SOYUNMA ODASINDA ORTALIK KARIŞTI

Gazeteci Mehmet Ayan’ın ortaya attığı iddialar ise gündeme bomba gibi düştü. Ayan, Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa finalinde devre arasında Kerem Aktürkoğlu’nun, Okan Buruk’a çok sert bir tepki gösterdiğini ve sinirle soyunma odasında duş aparatlarını kırdığını öne sürdü.

Ayan, olayların büyümesi üzerine yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu’na da sert çıkışlar olduğunu ve güvenlik görevlileri ile polislerin soyunma odasına girdiğini belirtti. İddialara göre, ertesi gün gerçekleşen yaklaşık 9 saatlik bir toplantının ardından Kerem Aktürkoğlu’nun takımdan ayrılmasına karar verildi.