CHP Sözcüsü Yücel'den 'Adnan Beker' Eleştirilerine Yanıt

CHP MYK, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Saat 11.30 itibarıyla başlayan MYK toplantısı yaklaşık dört buçuk saat sürdü. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında Ramazan ayının tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diledi.

Yücel, yaşamını yitiren Edip Akbayram'a Allah'tan rahmet diledi.

ADNAN BEKER KRİZİ

Yücel “Eski İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker’in CHP’ye katılmasına ilişkin haberlerin ardından CHP’li Oğuz Kaan Salıcı, Gamze Akkuş İlgezdi ve Faik Öztrak’tan eleştiriler geldi. Bu eleştirilere ne yanıt verirsiniz” sorusuna karşılık şunları söyledi:

“Ben parti içi meselelerin sosyal medya üzerinden konuşulmasını doğru bulmam. Ancak sordunuz, söyleyelim: Adnan Beker, geçmişte CHP’nin ittifak yaptığı bir partiden milletvekili seçilmiş biri. Biz o gün de tek adam yönetimiyle mücadele ediyorduk bugün de tek adam yönetimi ve sistemiyle mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bizim mücadelemize katkı koymak isteyen, bu mücadelenin üstünde yer almak isteyen herkese kapımız açıktır.”

'ÜYE SAYISINDA 150 BİN CİVARINDA ARTIŞ OLDU'

Yücel, CHP’nin ön seçim sürecinde, güncel üye sayısının kaç olduğu sorusuna şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanlığı ön seçim kampanyasının duyurusunun yapılmasından bu yana, Genel Başkanımızın yapmış olduğu çağrıdan bu yana gerek online üyeliklerden gerek il ve ilçe örgütlerimize yapılan başvurular sonucunda üyelik başvurularında ciddi artış görülmüştür. Çağrı yapıldığı günden bu yana yakalaşık 150 bin civarında üye sayısında bir artış olduğu bilgisini sizinle paylaşabilirim. 1 milyon 700 bin üyeyi geçtiği bilgisi var bende. Ancak güncellendiğinde net üye sayımız sizlerle paylaşılır.”

İMAMOĞLU, 8 MART’TA İZMİR’DE START VERECEK

Yücel son olarak “Ekrem İmamoğlu erken seçim çalışmalarına ne zaman başlayacak? Sahaya ne zaman inecek” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde aday adaylığını açıklayan İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart’ta bir İzmir programı var, İzmir programıyla bir ‘start’ verilecek. Aynı gün Kayseri’ye geçilecek. Özellikle bu kampanyadaki çalışmalarını hafta sonları yapmayı planladığını biliyorum. Dolayısıyla bir taraftan İBB’nin yürüyen ve işleyen işleri, bir taraftan bu kampanyayı hafta sonu yürüterek ön seçim yapılana kadar da sürdürecek.”

Kaynak: ANKA