Kartalkaya Faciasının Faturasını Halk Kesti: Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a Kötü Haber

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan ankette, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal otel yangını ele alındı. Anket kapsamında, katılımcılara yangın faciasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un istifasının gerekip gerekmediği soruldu. Ankette Bakan Ersoy'u üzecek sonuçlar çıktı. İşte detaylar..

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Kartalkaya Faciasının Faturasını Halk Kesti: Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a Kötü Haber

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından gerçekleştirilen Türkiye Raporu anketi, Bolu Kartalkaya’da yaşanan otel yangını faciasının kamuoyundaki etkilerini ortaya koydu. 31 Ocak - 4 Şubat 2025 tarihleri arasında Türkiye’nin 26 ilinde yapılan anket çalışmasına 2 bin kişi katıldı

YÜZDE 70 ORANINDA İSTİFASI İSTENDİ

Anket kapsamında, katılımcılara yangın faciasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un istifasının gerekip gerekmediği soruldu. Katılımcıların yüzde 70’i bakanın istifa etmesi gerektiğini belirtirken, yüzde 20’si bu görüşe katılmadı. Yüzde 10’luk kesim ise konu hakkında fikrinin olmadığını ifade etti.

Kartalkaya Faciasının Faturasını Halk Kesti: Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a Kötü Haber - Resim : 1

'KRİZ YÖNETİMİ BAŞARISIZ' SONUCU

Yangın sürecinde yetkili kurumların performansları da ankette değerlendirildi. Katılımcılara, Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Bolu Belediyesi'nin yangına müdahale sürecindeki başarıları soruldu. Halkın büyük bir bölümü, tüm kurumların kriz yönetiminde başarısız olduğunu düşündüğünü ifade etti. Özellikle yangına müdahale sürecinde koordinasyon eksikliği, yetersiz önlemler ve olay sonrası yapılan açıklamalar kamuoyunun tepkisini çekti.

Kartalkaya Faciasının Faturasını Halk Kesti: Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a Kötü Haber - Resim : 2

SUÇU BELEDİYEYE ATMIŞTI

Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketinde tüm sorumluluğu belediyeye yüklemişti. Bakan “Sorumluluk İl Özel İdaresinde, Bolu Belediyesi neden ihbar etmemiş” demişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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