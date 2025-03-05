SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Anket! Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin İki Farklı Senaryo, Tek Sonuç

Siyaset arenası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığına başvurmasıyla seçim gündemini daha çok tartışır oldu. Gündemdeki tartışma konularından biri de Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın ön seçime katılmama kararı alması sonrası başladı.

Çeşitli açıklamalarında adaylığa kapıyı tamamen kapatmadığının sinyallerini veren Mansur Yavaş'ın bir sonraki adımı merakla beklenirken SER-AR Araştırma'dan dikkat çeken bir anket geldi. SER-AR Araştırma, 26-28 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2020 katılımcıya cumhurbaşkanlığı seçimleri için iki ayrı senaryoyu sordu. Senaryolardan biri İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; diğeri ise Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan yarışı oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN 2 SENARYO

İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yarışına girdiği bir senaryoda çıkacak sonuçlar ankete şöyle yansıdı:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 45.7

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.8

Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yarışına girdiği bir senaryoda çıkacak sonuçlar ise şöyle:

Mansur Yavaş: Yüzde 48.5

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.4

Kaynak: Haber Merkezi