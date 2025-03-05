Vatandaşın Sofrasına Kara Tablo: 'Sadece Yemek Masrafı 24 BİN TL...'

CHP Mersin milletvekili Gülcan Kış, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, hayat pahalılığı ve yoksulluğu gündeme getirirken, hükümetinin ekonomi politikaları nedeniyle milyonlarca insanın temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hâle geldiğini işaret etti.

4 kişilik bir ailenin sadece yemek masrafının 24 bin 146 TL’yi bulduğunu söyleyen Kış, asgari ücretin yalnızca 22 bin 104 lira olduğuna dikkat çekti. Kış açıklamasında, “Milyonlarca insan, bırakın sağlıklı yaşamayı, en temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hâle geldi. Bu tabloyu yaratan kim? Elbette ki yanlış ekonomi politikalarını yürüten AKP iktidarıdır” diye konuştu.

Türkiye’deki vatandaşların yüzde 40’ının asgari ücretle geçinmeye çalıştığını belirten Kış, Avrupa ülkelerinde bu oranın yüzde 4-10 arasında değiştiğini hatırlattı ve “Türkiye’de asgari ücret, âdeta ortalama maaş hâline geldi. İnsanlar, kirasını mı ödesin, faturasını mı yatırsın, yoksa çocuğuna süt mü alsın?” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi