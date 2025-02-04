Tarım ve Hayvancılık Destek Paketi Şartları Belli Oldu: Ziraat Bankası 2 Yıl Geri Ödemesiz Kredi Verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası tarım ve hayvancılık alanında yeni destek paketini duyurdu. Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında, ilk kez hayvancılığa adım atacak gençler ve kadınlar için önemli teşvikler sağlanacak. Bu kapsamda, hayvancılığa yeni başlayacak üreticilere Ziraat Bankası 2 yıl geri ödemesiz kredi imkanı sunulurken, 1 yıl boyunca 270 bin TL’lik hayvan bakım ve besleme giderleri devlet tarafından karşılanacak.

TİGEM işletmelerindeki gebe büyükbaş hayvanlar, uygun maliyetlerle üreticilere verilecek. Destek paketinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartları ve kredi ödeme planı hakkında detayları merak ediyor. Peki, Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar...