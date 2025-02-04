Tarım ve Hayvancılık Destek Paketi Şartları Belli Oldu: Ziraat Bankası 2 Yıl Geri Ödemesiz Kredi Verecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Kırsalda Bereket, Hayvancılık Destek Projesi ile tarım ve hayvancılık sektöründe yeni dönem başlıyor. Hayvancılığa yeni başlayacak üreticilere Ziraat Bankası 2 yıl geri ödemesiz kredi verirken, 1 yıl boyunca 270 bin TL’lik hayvan bakım ve besleme giderleri devlet tarafından karşılanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası tarım ve hayvancılık alanında yeni destek paketini duyurdu. Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında, ilk kez hayvancılığa adım atacak gençler ve kadınlar için önemli teşvikler sağlanacak. Bu kapsamda, hayvancılığa yeni başlayacak üreticilere Ziraat Bankası 2 yıl geri ödemesiz kredi imkanı sunulurken, 1 yıl boyunca 270 bin TL’lik hayvan bakım ve besleme giderleri devlet tarafından karşılanacak.
TİGEM işletmelerindeki gebe büyükbaş hayvanlar, uygun maliyetlerle üreticilere verilecek. Destek paketinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartları ve kredi ödeme planı hakkında detayları merak ediyor. Peki, Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar...
TARIM VE HAYVANCILIK DESTEK PROJESİ NEDİR?
Tarım ve hayvancılık sektöründe üretimi artırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje, özellikle genç ve kadın girişimcilere yönelik önemli teşvikler içeriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre, bu proje kapsamında ilk kez hayvancılık yapacak üreticilere 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlanacak. Ayrıca, bir yıl boyunca aylık bir asgari ücret tutarında, toplamda 270 bin TL’lik bakım ve besleme giderleri devlet tarafından karşılanacak.
TARIM VE HAYVANCILIK DESTEK PAKETİ ŞARTLARI NELER?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje ile ilgili şu detayları paylaştı:
Halihazırda faaliyet gösteren aile işletmeleri ile ilk kez hayvancılığa başlayacak gençler ve kadınlar bu destekten yararlanabilecek.
TİGEM işletmelerinde bulunan gebe büyükbaş hayvanlar, uygun maliyetlerle üreticilere verilecek.
HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ KREDİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
Üreticilere Ziraat Bankası aracılığıyla 2 yıl geri ödemesiz, 3 ila 5 yıl vadeli sübvansiyonlu kredi sağlanacak.
Üreticilerin bir yıl boyunca aylık bir asgari ücret tutarı kadar yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme gideri devlet tarafından karşılanacak.
Hayvanların bir yıllık sigortası TARSİM tarafından yapılacak ve sigorta bedeli devlet tarafından karşılanacak.
Veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda mühendisi gibi meslek gruplarından gençler başvurduğunda, desteklenen hayvan sayısı 15’ten 30’a çıkarılacak.
Deprem bölgesindeki üreticiler projede öncelikli olarak değerlendirilecek.