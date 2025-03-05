CHP’den Siber Güvenlik Yasası’na Tepki: 'Kişisel Hakları Hiçe Sayıyor!'

Özellikle teklifin 8. maddesine dikkat çeken Ceylan, “Bu madde ile Siber Güvenlik Başkanına olay mahallinde arama, kopyalama ve el koyma yetkisi veriliyor. Üstelik bunun için yargı ya da kolluk kuvvetlerinden herhangi bir izin alınmasına gerek duyulmuyor. Bu yetki kişisel hak ve özgürlükleri hiçe sayacak bir adımdır” ifadelerini kullandı.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, TBMM’de görüşülen Siber Güvenlik Yasası'na yönelik eleştirilerde bulundu. Siber Güvenlik Başkanının, partili Cumhurbaşkanı tarafından atanacak siyasi bir bürokrat olacağını vurgulayarak, “Bu yetkiyle muhalif gördüğü her türlü kişi ve kuruma karşı operasyon yapma imkânı elde edecek. Geçmişte yaşadığımız FETÖ kalkışması ve Ergenekon-Balyoz kumpasları, sınırsız yetkilerle donatılmış kişilerin nelere sebep olabileceğini acı bir şekilde göstermiştir” dedi.

'BÜYÜK TEHDİT OLUŞTURUYOR'

Özgür Ceylan, teklifin 16. maddesinin de büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu madde, siber uzayda veri sızıntısı olmadığı halde sızıntı varmış gibi içerik üretenlere 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası öngörüyor. Peki, hangi devlet kurumu kendisinde veri sızıntısı olduğunu kabul eder? Bu düzenleme tamamen gazetecileri ve muhalifleri susturmaya yönelik bir adımdır. Üstelik Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda zaten yer alan bir suç için burada daha ağır bir ceza hükmü getiriliyor.”

Siber Güvenlik Yasası’nın bu haliyle kabul edilmemesi gerektiğini vurgulayan CHP’li Ceylan, “Biz milli güvenlik konusunda gereken adımların atılmasına karşı değiliz. Ancak bunu yaparken insan hakları ve demokrasiden taviz verilmemelidir. Tüm yetkileri tek bir kişiye vermek yerine, hukuki denetim mekanizmaları işletilmelidir” diyerek teklife karşı çıktı.

Meclisteki görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi beklenirken, muhalefet partileri teklifin geri çekilmesi veya tartışmalı maddelerin değiştirilmesi için mücadele edeceklerini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi