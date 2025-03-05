Selçuk Özdağ’dan Sert Tepki: 'Siber Güvenlik Kanunu Orwellci Bir Düzenin Adımlarıdır'

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Meclis’te görüşülen Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin gerekçelerinde hukuksuzluklar bulunduğunu savundu. İktidarın bireylerin özel hayatını denetim altına almayı amaçladığını savunan Özdağ, “Kendi siyasi rakiplerini ve muhalifleri yargı sopasıyla sindirmeye çalışan bir anlayış var” diye konuştu.

'SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI’NA SINIRSIZ YETKİ VERİLİYOR'

Özdağ, teklif kapsamında kurulması planlanan Siber Güvenlik Başkanlığı’nın yetkilerinin belirsizliğine dikkat çekerek, “Kritik altyapı ve kritik kamu hizmeti gibi tanımları kim belirleyecek? Yetki yine tek bir merkeze, bir memurun keyfine bırakılıyor” dedi. Bu yetkilerin mahkemeler ve hukuk mekanizmaları yerine, doğrudan yürütme organına devredildiğini belirten Özdağ, bunun anayasal bir ihlal olduğunu vurguladı.

Özdağ ayrıca, bu düzenlemeyle üniversitelerin ve bağımsız kurumların kritik altyapı ilan edilerek devlet denetimine alınabileceğini, iş birliği yapmayanlara ağır yaptırımlar uygulanacağını ifade etti.

'BASKI İMPARATORLUĞU KURUYORSUNUZ'

Selçuk Özdağ, iktidarın bu yasa ile toplumu kontrol altına alma, baskıcı yönetimi tahkim etme hedefinde olduğunu belirterek, “Ülkeyi batan geminin malı gibi gören bir anlayışla hareket ediyorsunuz. Halkımızı susturmak için her yolu deniyorsunuz” dedi.

Özdağ konuşmasını, “Bu millet, size giydirmek istediğiniz Orwellci düzene razı olmayacak. Özgürlükleri, hukuk devletini savunmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi