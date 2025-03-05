Antalya’da Elektrik Faturası Krizi: 'Bölgeye Özel Tarife Uygulanmalı'

Antalya gibi sıcak iklim bölgelerinde yılın büyük bölümünde klima kullanımı zorunlu hale geliyor. Ancak bu durum, özellikle dar gelirli vatandaşları ciddi şekilde etkiliyor. Artan kira ve yaşam maliyetleriyle mücadele eden Antalyalılar, şimdi de yüksek elektrik faturaları nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Elektrik faturalarındaki bu artışa tepki gösteren CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya’nın özel koşullarının göz önüne alınarak farklı bir tarife uygulanması gerektiğini savundu.

'ANTALYA İÇİN ÖZEL TARİFE UYGULANMALI'

Kaya, "Antalya, turizm yoğunluğu ve iklim özellikleri sebebiyle diğer illerden çok daha yüksek elektrik tüketimine sahip. Bu nedenle Antalya için özel bir tarife uygulanmalı ve vatandaşlarımız mağdur edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Antalya’nın enerji altyapısının da yetersiz olduğunu belirten Kaya, "Şehrimizde artan nüfus ve yoğun turizm faaliyetleri, enerji altyapısında kapasite sorunları yaratıyor. Elektrik kesintileri ve voltaj dalgalanmaları vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi mağdur ediyor. Enerji Bakanlığı, Antalya’ya ayrılan bütçeyi artırarak, altyapı yatırımlarını acilen iki katına çıkarmalı ve Antalya’yı öncelikli yatırım kapsamına almalıdır" çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi