İmamoğlu'ndan Köseler'in Tutuklanmasına Tepki: 'Savunmasına Katılmazsam Namerdim'

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte görev yapan 961 mahalle muhtarıyla iftarda bir araya geldi.

Oruçların açılmasından sonra, sırasıyla; İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkan Vekili Seval Özkan, Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

Çalışma arkadaşlarından ve İBB iştira şirketlerinin yöneticilerinden, mahalleler özelinde yapacakları çalışmalarda muhtarları paydaş olarak görüp, onları ortak masalarına davet etme talimatını veren İmamoğlu, “Bazen yeni yönetime, göreve gelen arkadaşlarımız olabilir. Bunu sahada ıskalayabilirler. Bu meselenin bendeki önemini herkes anlasın. Baştan beri muhtarlar, bizim hizmetteki en kıymetli yoldaşlarımız olmuştur” dedi.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA TALİMAT

Kendisinden önce konuşan Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Aykut’un, 10 AK Partili, 9 da CHP’li belediyenin muhtarlara gerekli desteği vermedikleri yönündeki şikayeti gündemine alan İmamoğlu, çalışma arkadaşlarına şu sözlerle seslendi:

“Buradan Yavuz Bey'e ve Mahir Bey'e (İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat) talimat veriyorum. Bu belediyeleri tespit etsinler. Bu arada, belediye başkanlarıyla ilgili danışmanımız da bu talimatımı duyuyordur. Tonguç (Çoban) Bey’i de masaya katarak hem AK Partili belediyelere hem de Cumhuriyet Halk Partili belediyelere, önce direkt benim imzamla bir tavsiye mektubu yazarak, bu eksikliği gidermeleri noktasında uyarımızı ve önerimizi yapalım.

Bizim bakışımızda Cumhuriyet Halk Partili, AK Partili yok. Biz uyaralım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi sayfasında özel olarak, Grup Başkanvekilimiz burada (CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar).

Toplantıya kendisini de katarak, özellikle bu başkanlara da gerekli uyarıyı yapıp, bu konuda benim ne kadar hassas olduğumu, en geç iki ay sonra, yani meclis günü geçti, şu oldu, bu oldu; yani Mayıs ayı başında bu işi bitirmemiş Cumhuriyet Halk Partili belediyenin kalmaması gerektiğini olarak iletmenizi istiyorum. Ben de takipçisi olacağım.”

'GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİNİZ İÇİN HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Ramazan kartları ve desteklerinin önümüzdeki hafta muhtarlara teslim edileceği bilgisini paylaşan İmamoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli muhtarlarımız, bu güçlü iş birliğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yetki ve sorumluluk alanlarını genişlemesi taleplerinizin önemli olduğunu da bildirmek isterim. Özellikle bütçe ve kaynak yetersizlikleri, kurumlar arası koordinasyon eksiklikleri gibi konuları da çok iyi biliyorum.

Mahallelerimizdeki çözümlerle alakalı, hemşerilerimize en yakın teması olan sizlerin daha güçlü bir kimliğe, daha güçlü bir statüye, daha güçlü bir bütçe tarifine ihtiyacınız olduğunu da biliyorum.

Burada, yerel yönetimler olarak üzerimize düşen bir kısım sorumlulukları, ilçe belediye başkanı olduktan bugüne kadar en üst seviyede takip eden ve yerine getirme konusunda da cesurca adım atan bir belediye başkanınız olarak ifade edeyim ki; bu sorunların çözümü, taleplerin karşılanması konusunda karşılıklı diyalogla ve özellikle görevimizde eksik kalan tarafları da tamamlama konusunda hazır olduğumu bir kez daha hepinizin huzurunda beyan ediyorum. Bundan hiçbiriniz şüphe duymayın.”

'MİLLETİN HUZURUNA ÇIKAR'

“İnsanlarımızın yaşadığı noktadan hizmet almanın kalitesini daha yukarıya taşıma noktasında, Türkiye'de, özellikle yerel yönetimlerle ilgili ciddi bir reforma ihtiyaç vardır. Bu reformun içerisinde muhtarlıkları ayrı tutamayız. Muhtarlıkların, gerçekten bu ülkenin çok özel, kendine has, kendine münhasır, kendine özel bir konumu vardır.

Muhtarım bizim ruh halimizdeki yeri bir başkadır. Abidir, abladır. Muhtar, mahallenin bilenidir, mahallenin hissedenidir, mahallenin gözcüsüdür. Demokrasinin en başlangıç noktasıdır, beşiğidir. Her bir muhtar kendi hür iradesiyle aday olur, milletin huzuruna çıkar.

'DEMOKRASİYİ ÇÜRÜTENLERİN KARŞISINDAYIZ'

Millet, o kantarda seçtiğini önümüze koyar, biz de ona saygı ve hürmet duyarız. Demokrasinin başladığı yerdir. O başladığı yerde eğer siz orayı güçlendirmez, kendi haline bırakır, hatta orayı müdahale edilen alan hale getirirseniz, işte o zaman demokrasiyi çürütmeye başlarsınız.

Biz, demokrasiyi çürütenlerin karşısındayız. Demokrasinin çürütülmesini değil, demokrasinin en birinci noktada, mahallelerde güçlü yeşermesini ve bu güçlü devletin, bu güçlü Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, bu kutsal bayrağımızı daha güçlü bir devlet olması noktasındaki önemini bilen bir yerdeyiz. Bu bağlamda, bu reformun takipçisi olacağız.”

'KAFASINA ESEN BİR DOSYA KOYUYOR ORTAYA…'

“Sevgili dostlarım, muhtarlar güçlenmeli. Yine geçmişte verdiği bir kısım hizmetlerin, ortak bağlantılı haliyle, devletin ilk eli gibi davranan, birtakım hususları yerinde çözen, iç huzuru sağlayan, özellikle büyük şehirlerde çok ciddi sorumluluk alacakları noktaya taşınılabilen bir hüviyetleri, bir konumları vardır.

Ben, bunu yaşıyorum. Bu bağlamda bizler, Türkiye'nin geleceğinde size, o yerel demokrasinin en güçlü, en muktedir muhtarlık oluşumunu, buradan, birinci ağızdan vadediyorum. Göreceksiniz; bunu biz yapacağız. Samimi yönetimler yapar, başkası yapamaz bu işi.

Başkaları sizden dosya alır, gider. Biz, dosya alıp gitmeyiz. Alır işimizi yerine getirir, sonra da ‘memnun musunuz’ diye sorarız. Ramazan ayında çok önemli konuları konuşuyoruz. Bunlar, bizim huzurumuzun teminatı. Milletin iradesi olan muhtarlar, milletin iradesi olan belediyeler…

Şimdi kafasına esen bir dosya koyuyor ortaya, kafasına esen dosyayı koyduktan sonra bir soruşturma açıyor, gelenek haline geldi, sabahın değil, gecenin dördünde, beşinde ev basılıyor, 65-70 yaşında, o mahallenin, o ilçenin has insanları…

En son Beykoz'da, Alaattin Köseler Belediye Başkanımız evinden alınıyor, sonra da bir gelenekmiş gibi, bir adetmiş gibi tutuklanıyor. Neymiş? ‘Sen hapiste dur, biz seni suçlayalım, sen orada aklanmaya çalış.’ Böyle adalet olmaz. Bunun adı, net adaletsizliktir? Bunu başka bir tarifi de yoktur. Çok net söylüyorum.”

'HAYATIM BOYUNCA OLAN BİTENİ UZAKTAN İZLEYEN OLMADIM'

“Bakın sevgili dostlar; ben kafayı sinip, köşede olan biteni uzaktan izleyen, hayatım boyunca olmadım. 53 yaşındayım. Birine haksızlık, hukuksuzluk yapılsın; kapısına koşar giderim. Partisine bakmam. Bugün aynı yapılanlar, bir AK Partili belediye başkanına yapılsın, gidip mahkemesinde onun savunmasına katılmayan Ekrem İmamoğlu namerttir.

Böyle bir bakış açısı olmaz. Bir başkasına yapılıyorsa hukuk, kendine yapılıyorsa hukuksuzluk. Böyle bir şey olmaz. Bakın, bu memleket bundan çekti. Böyle bir anlayışa karşıyız. Böyle yargı olmaz. Siyasetin yargıyı istediği gibi yönlendirdiği bir alanda, memlekette huzur olmaz.

Huzur olmayan yerde, sermaye olmaz. Sermayenin olmadığı yerde, üretim olmaz. Üretimin olmadığı yerde, refah olmaz, zenginlik olmaz. Ancak ve ancak yoksulluk konuşuruz. İşin başı adalettir. Devletin dini adalettir. Ne kadar kutsal bir söz değil mi?

Devletin dini adalettir. O kadar güzel bir söz, o kadar kutsal bir emanet bize. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın. Neymiş? ‘Benden olmayan yaşamasın. Benden olmayan bertaraf olsun.’”

'BÖYLE BİR SİYASET, BATSIN'

“11 yıldır belediye başkanıyım. İddia ediyorum; 5 yıllık ilçe yönetimimde, İstanbul'da benim kadar proje üretip, açılış yapan bir başka ilçe belediye başkanı yoktur. Dönün bakın; 2014-19’a bakın. 2019’dan bugüne açılışlarımızı, törenlerimizi hepiniz biliyorsunuz, hepiniz yaşıyorsunuz. Bundan daha fazla törene, açılış var mıdır? Benim açılışıma vali gelemez.

Öyle değil mi? Vali, kimin valisi? Devletin değil mi? Kaymakam gelemez. Hiç gelmedi. Niye gelemez? Cumhurbaşkanı öyle talimat verdi. Kim, kime talimat verdi? Ben kimim? Sen kimsin? Ben seni muhtar, partinden, görüşünden diye ayırt edebilir miyim yahu? Hangi yüzle ayırt edebilirim?

Hanginizin gözüne başka baktım? Hanginizin gözüne başka bakarak konuştum? Böyle bir anlayış olabilir mi? Böyle bir siyaset, benim gözümde ne biliyor musun? Böyle bir siyaset, batsın. Böyle particilik batsın.”

'DEFOLUP GİTMESİ LAZIM'

“Babam bana dedi ki; ‘Bak evlat. İyi bir görev yapacaksın. Bu kutsaldır, insana hizmettir.’ 2014 31 Mart'ından iki gün sonra, Beylikdüzü'nde. Sabah namazında oraya gittik, duamızı ettik, görevimize başladık. ‘Partine layık oldum. Partinin en çalışkan belediye başkanı ol. Partin seni takdir etsin. Ama bir gün partizanlık yaparsan, sen benim evladım değilsin’ dedi bana babam.

Partizanlık yapan; adı ister belediye başkanı, ister büyükşehir belediye başkanı, ister cumhurbaşkanı… Yapamaz kardeşim, yapamaz. Milletin oy verdiği insan, insan ayırt edemez. Böyle bir şey olur mu?

Bu anlayışın bir an önce bu memleketin başından defolup gitmesi lazım arkadaşlar. Bu anlayışın memleketin ruhundan defolup gitmesi lazım. Bugün bunu savuşturmadığın zaman, bu memleketi her türlü tehdide, her türlü tehlikeye gebe bırakırsın.

‘Bana oy veren, vermeyen’ ne demek yahu? Bu memleketin her evladı, benim evladım. Bu memleketin her insanı, benim insanım, canım, ciğerim yahu. Her etnik kökeni… Benim Kürt vatandaşım, benim Çerkez vatandaşım, benim Laz vatandaşım, benim vatandaşım.

Şu bayrağın altında yaşıyor ya, şu bayrak onun çatısı ya, şu bayrak onun kutsalı ya; bana yeter kardeşim, bana yeter. Bu cennet vatanın bölünmez bütünlüğünün bir parçası ya, 86 milyon insanı bir parçası ya; bana yeter. Particilik başka. O başka bir yerde. O, biter.”

'BUNUN SONA ERDİĞİ GÜN VAR YA…'

“O bakımdan bunun sona ermesi lazım. Bunun sona erdiği gün var ya, ben size söyleyeyim, bu memleket, bu memleketin her ferdi, dünyanın en zengin milletlerinden biri olmaya adaydır. Dünyanın en iyi eğitimini almaya çocuklarımızın hazır olduğunu bilin.

Dünyanın en güzel geleceğine yürüyen bir memleket, bir millet olduğunu bilin. Tek yapmamız gereken, bu anlayıştan, bu zihniyetten kurtulmak. ‘Ben bilirimden’ kurtulmak. ‘Ben ne dersem o olacak’tan kurtulmak… Ortak akıl, ortak akıl… Ben ne yapıyorum biliyor musun? Ben bu şehrin 961 mahalle muhtarının aklına güveniyorum kardeşim.

Hepinizin aklına güveniyorum. Hepiniz aklınızla yaşayın, hepiniz aklınızla var olun. Bu memleket adına güzel işler için her daim yanınızda olduğumu, birlikte iş üretmeye her zaman hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum.

Ramazan, inşallah bereketiyle gelsin. Bu ekonomik dar boğazda hepimizin gönlüne ferahlık versin. Yuvamız, evlerimiz, sofralarımız bereket dolu olsun. Çocuklarımızın gözleri ışıl ışıl olsun. Gençlerimizin geleceği pırıl pırıl pırlanta gibi olsun. Hepinizin yolu bahtı açık olsun. Ayağınıza sizin de taş değmesin, bizim de taş değmesin. Hepimizin yolu açık olsun. Milletimizin yolu açık olsun.”

