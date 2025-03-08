Hakkari’de Yangın Paniği

Alınan bilgilere göre, yangın, Yeşildere Mahallesinde yaşayan Yakup Koç’a ait evde meydana geldi. Saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bir anda tüm eve yayıldı.

Çevredekilerin durumu Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında evinin kullanılamaz hale geldiğini belirten Koç, mağdur olduklarını dile getirerek, "Hasta olmamla birlikte böyle bir olayla karşılaşmam çok üzücü. Evim kullanılamaz hale geldi. Yetkililerden yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA