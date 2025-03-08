İzmir'de Korkutan Yangın, Alevler İş Yerlerine Sıçradı

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan 4. Sanayi Sitesi 129/5 sokakta meydana gelen yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Saat 10.00 sıralarında meydana gelen yangın bir lastikçi dükkanında çıktı. Gittikçe büyüyen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının iş yerlerine de sıçradığı belirtilirken, ekiplerin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı.

Yangında yan yana bulunan iki lastik dükkanı maddi hasar gördü.

Kaynak: İHA