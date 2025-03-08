Savcılık Harekete Geçti! Dilan-Engin Polat Çiftine Kötü Haber

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen kurşunlama saldırısına ilişkin davada, Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın da aralarında bulunduğu sanıkların beraat kararına savcılıktan itiraz geldi.

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Savcılık Harekete Geçti! Dilan-Engin Polat Çiftine Kötü Haber

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi’ne sunulmak üzere, Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ne iletilen itiraz dilekçesinde, sanıklar Dilan, Engin ve Sezgin Polat’a "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" suçundan mahkumiyet verilmesi gerektiği, ancak beraat kararı verildiği ifade edildi. Beraat kararının usul ve yasalara aykırı olduğu vurgulanan dilekçede, müşteki Banu Parlak ile sanık Dilan Polat arasında bir husumet bulunduğu ve müştekinin tehdit edildiğine dair mesajları dosyaya sunduğu aktarıldı.

Savcılık Harekete Geçti! Dilan-Engin Polat Çiftine Kötü Haber - Resim : 1

'SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ' DENİLDİ

Bu husumet üzerine sanıkların, müştekinin işyerine yönelik silahlı saldırı için, "Daltonlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütü üyeleri Beratcan Gökdemir ve Batın Can Gökdemir ile irtibata geçtikleri belirtildi. Dilekçede, elebaşı Beratcan Gökdemir’in, grubun hücre evinde bekleyen sanıklara eylem talimatı verdiği ve saldırı için kullanılacak araç ve silahların adreslerini ilettiği bilgisi yer aldı. Ayrıca, saldırıyı gerçekleştiren sanıkların müştekiyi tanımadıkları ve aralarında husumet bulunmadığı ifade edildi. Dilan Polat’ın müştekiyi tehdit ettikten sonra, aynı gün iki ayrı silahlı saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Savcılık Harekete Geçti! Dilan-Engin Polat Çiftine Kötü Haber - Resim : 2

TEHDİT PAYLAŞIMLARI, İFADELER VE RAPORLAR...

Dilekçede, sanıkların sosyal medya paylaşımları, dijital materyaller, tanık ifadeleri ve diğer deliller ışığında, sanıkların organize suç örgütünü azmettirdiği belirtildi. Ayrıca, şikayetten feragat edilse de, silahla tehdit suçunun şikayete bağlı olmadığı ve sanıkların cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Dilekçede, bazı sanıklar hakkında verilen beraat kararlarının da usul ve yasaya aykırı olduğu vurgulandı. Sanıkların daha ağır cezalandırılması gerektiği, suçların niteliği ve sanıkların eylemleri göz önünde bulundurularak cezaların artırılması gerektiği de dile getirildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat’ın Banu Parlak’ın işyerini kurşunlatması nedeniyle 11 sanık hakkında dava açmıştı. Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi ise Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında beraat kararı verirken, diğer sanıklar için hapis cezalarına hükmetmişti.

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Kaynak: AA

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