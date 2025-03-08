Mersin'i Vuran Don TBMM Gündeminde: Son 50 Yılın En Büyük Felaketi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Mersin’de geçtiğimiz haftalarda yaşanan zirai don felaketini bir kez daha hatırlattı.

'MERSİN TÜM TÜRKİYE'Yİ BESLİYOR'

Aynı zamanda kendi seçim bölgesi de olan Mersin’in sadece kendi bölgesini değil Antalya ve Adana ile birlikte tüm Türkiye’ye besin tedarik ettiğini belirten Ekmen, bu üç ilde don felaketi yaşandığını dile getirdi.

Ekmen, Ziraat Odaları Başkanlarından aldığı bilgiyi de dile getirerek, Mersin’de yaşanan don felaketinin son 50 yılın en büyüğü olduğunu, bu felaket nedeniyle çiftçiler ve ailelerinin perişan olduğunu belirtti.

Ekmen, yaşanan don felaketiyle gelecek yılın meyve çiçeklerinin dahi kuruduğunun, sadece bugünün değil yarını da etkileyecek ve ülkenin tarım sektörünü doğrudan ilgilendiren bir olayın yaşandığını belirterek durumun ciddiyetini dile getirdi.

'ÇİFTÇİLERİN MAĞDURİYETİ GİDERİLSİN'

Ekmen, yetkililere bir kez daha çağrıda bulunarak, donun vurduğu alanların bir an önce incelenmesini ve ilgili kurumların olaya dahil olarak çiftçilerin mağduriyetlerini gidermesi gerektiğini belirtti.

Ürünlerin tarlada kalması nedeniyle pazarlara gelemeyeceğini belirten Ekmen, bu sebeple zaten yüksek olan gıda fiyatlarındaki artışın da kaçınılmaz olacağını söyledi.