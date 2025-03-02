Karakolluk Olan Dilan Polat'tan Şoke Eden Paylaşım! 1 Saat İçinde Sildi

Gece saatlerinde gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çiftinin serbest bırakıldığı bildirilirken ifadeler de ortaya çıktı. Fenomen Dilan Polat eşi Engin Polat ile ayrılacağını duyurdu.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Dilan Polat sosyal medyasından yaptığı paylaşımda "Biz bir arada zarar ziyanız. olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum uzaklaşmak istiyorum herkesten her şeyden yaşama hevesim de kalmadı. Eşim Engin Polat ile de yollarımı ayırma kararı aldım" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi