Edip Akbayram Vefat Etti! Cenaze Programı Belli Oldu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin değerli sanatçılarından Edip Akbayram'ın, yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güner, "Sağlık ekiplerimiz tarafından kendisine en ileri düzeyde bakım ve tedavi uygulanmış olup, tüm çabalara rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Ocak'ta tedavi altına alınan Edip Akbayram, 10 Ocak'ta ameliyat edilmişti.

CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ

Sanatçı Edip Akbayram için 4 Mart Salı günü saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlenecek. Törenin ardından Teşvikiye Camii'ndeki öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından sanatçının cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 75 yaşında, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk müziğinin usta ismi, unutulmaz yorumları ve güçlü sesiyle hafızalara kazınan Edip Akbayram'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Eserleriyle daima hatırlanacak olan değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

Edip Akbayram, 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu. Henüz dokuz aylıkken çocuk felcine yakalandı ve bir ayağı sakat kaldı. Lisede kurdukları orkestra ile müziğe ilk adımını attı. 1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a gitti. Diş hekimliğini kazanmasına rağmen kendini müziğe verdi. İstanbul'a geldikten sonra 1971'de Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. Daha sonra 'Kara Kuzu', 'Deniz Üstü Köpürür' ve 'Garip' adlı 45'liklerle ödüller aldı ve ünü yurt çapında duyulan bir sanatçı oldu. 'Aldırma Gönül' ve 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı parçalarıyla satış rekorları kıran ve Altın Plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcut.

EŞİNDEN DUYGULANDIRAN VEDA

Usta sanatçı Edip Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram, "Buraya kadarmış öbür yarım buraya kadar" sözleriyle paylaşım yaptı.