Tayland 40 Uygur Türkünü Çin'e Geri Gönderdi! Selçuk Özdağ Tepki Gösterdi

Tayland Hükûmeti, 11 yıldır gözaltında tuttuğu 40 Uygur Türkü’nü Çin’e iade etti. Karar tepkileri de beraberinde getirdi. Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, konuyla ilgili X’te yaptığı açıklamada, Tayland’ın kararını “insanlık suçu” olarak nitelendirerek, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini acilen diplomatik girişimlerde bulunmaya çağırdı.

İNSAN HAKLARI İHLALİ

Özdağ, açıklamasında şunları söyledi:

“Bu kardeşlerimiz, zulümden kaçarak bir umutla sığındıkları Tayland’da özgürlük değil, yıllarca süren esaretle karşılaştılar. Ve şimdi, hayatlarını hiçe sayarak kaçtıkları Çin’e teslim edildiler. Uluslararası hukuk açıkça, insanların hayatlarının tehdit altında olduğu bir ülkeye iade edilemeyeceğini belirtiyor. Tayland’ın yaptığı açık bir insan hakları ihlalidir!”

Özdağ, Çin’in Doğu Türkistan’da Uygurlara yönelik uygulamalarına dikkat çekerek, ailelerin parçalandığını, din ve kültürün baskılandığını, insanların toplama kamplarında kaybolduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine seslenen Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Çin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa’ya çağrıda bulunarak, Türkiye’nin mazlumların yanında olması gerektiğini ifade etti.

“Türkiye tarih boyunca mazlumların sığınağı olmuştur. Bugün de öyle olmalıdır. Eğer bu zulme sessiz kalınırsa, tarih bu sessizliği affetmeyecektir!” diyen Özdağ, Uygurların yalnız olmadığını ve bu konunun uluslararası platformlarda gündeme getirilmesi gerektiğini belirtti.

Uygur Türklerinin Çin’e iade edilmesi, küresel siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilen insan hakları konusunda yeni bir tartışma başlatırken, Türkiye’nin bu konudaki tutumu merakla bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi