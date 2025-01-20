Tayland Tutuklu Uygur Türklerini Çin'e Geri Göndermeye Çalışıyor

Tayland, yıllardır ülkede tutuklu bulunan 48 Uygur Türkünü Çin’e zorla iade etmeyi planlıyor. Tayland hükûmetinin bu kararı, uluslararası insan hakları örgütleri ve demokratik ülkeler tarafından büyük bir endişeyle karşılandı. Özellikle ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) Tayland’a yaptığı çağrılarda, bu kişilerin Çin’e gönderilmesinin onları işkence ve zulme tâbi tutma riski taşıyacağını belirterek, Tayland’ı bu karardan vazgeçmeye çağırdı.

Tayland'ın Uygur Türklerini Çin'e iade etmesine ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da açıklama yaptı. Tayland’da gözaltında tutulan 48 Uygur Türk’ünün, Çin’e iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Davutoğlu, “İade edilmeleri durumunda işkence, hapis cezaları ve ağır insan hakları ihlalleri gibi vahim sonuçlarla yüzleşmeleri kaçınılmaz olacaktır.” ifadesini kullandı.

'ABD BİLE TEPKİ GÖSTERMİŞKEN TÜRK...'

Bu meselenin, sadece Uygur Türklerinin değil, insanlık onurunun ve uluslararası vicdanın bir sınavı olduğunu kaydeden Davutoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti olarak tarihimiz boyunca mazlumların hep yanında olduk, insan haklarını ve adaleti savunmaktan geri durmadık. Şimdi yine harekete geçme vaktidir. ABD Başkanı Trump’ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Marco Rubio dahi bu duruma tepki göstermişken Türk hariciyesinin lal kesilmesi kabul edilemez.”

Davutoğlu, “Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan başta olmak üzere, Pekin Büyükelçimiz İsmail Hakkı Musa ve tüm yetkili kurumlarımızı ve uluslararası toplumu bu insanlık dramını durdurmak için acilen adım atmaya davet ediyorum. Vicdanların sükut ettiği yerde insanlık kaybeder.” dedi.

Tayland’da gözaltında tutulan 48 Uygur Türk’ü kardeşimiz Çin’e iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya. İade edilmeleri durumunda işkence, hapis cezaları ve ağır insan hakları ihlalleri gibi vahim sonuçlarla yüzleşmeleri kaçınılmaz olacaktır.



Bu mesele, sadece Uygur Türklerinin… — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 19, 2025

Kaynak: Haber Merkezi