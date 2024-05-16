ABD'den Çin'e Uygur baskısına karşı sert adım: 26 şirket kara listeye alındı

ABD, Uygur Türkleri ve diğer azınlıkların zorla çalıştırılmasına karşı mücadeleyi sürdürüyor. Bu kapsamda, 26 Çinli şirketin daha ürettiği ürünlerin ülkeye ithalatı yasaklandı.

ABD'den Çin'e Uygur baskısına karşı sert adım: 26 şirket kara listeye alındı

Washington yönetimi, Uygur Türkleri de dahil olmak üzere azınlıkları zorla çalıştırdığı gerekçesiyle 26 Çinli şirketi daha kara listeye aldı. Bu sayede, söz konusu firmaların ürettiği ürünlerin ABD'ye girişi yasaklanmış oldu.

'UYGUR ZORLA ÇALIŞTIRMAYI ÖNLEME YASASI'

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası" (UFLPA) kapsamında, 26 tekstil şirketinin daha yasak listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada, 17 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere söz konusu şirketlerin ürettiği malların ABD'ye girişinin kısıtlanacağı belirtilerek, "Bu adımlar, ABD'nin ülke tedarik zincirinde zorla çalıştırma kullanımını ortadan kaldırma ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlar ile diğer dini ve etnik azınlık gruplarına karşı devam eden soykırım ve insanlığa karşı suçlara ilişkin hesap verebilirliği teşvik etme taahhüdünün bir parçası olarak atılıyor." ifadeleri kullanıldı.

UFLPA'nın 2021 sonunda yasalaşmasından bu yana yasaklı şirket listesine 65 kuruluşun eklendiği kaydedilen açıklamada, bu şirketlerin giyim, tarım, plastik, kimyasallar, piller, ev aletleri, elektronik ve gıda katkı maddeleri gibi sektörlerde faaliyet gösterdiği bilgisi yer aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, ülkenin tedarik zincirlerinde, zorla çalıştırmaya tolerans göstermeyeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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