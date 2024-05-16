Gazze'de çatışmalar devam ederken, 4 gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri kadın dört gazeteci daha yaşamını yitirdi. Bu saldırılar sonucunda Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 147'ye yükseldi.

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Gazze'de çatışmalar devam ederken, 4 gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda biri kadın dört gazeteci daha hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadın gazeteci Amine Mahmud Hamid'in Filistin'deki çeşitli medya kuruluşlarında çalıştığı biliniyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

"Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşında biri kadın 4 gazeteci daha şehit oldu." ifadelerine yer verilen açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 147'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail saldırısında hayatını kaybeden Amine Mahmud Hamid adlı kadın gazetecinin, Filistin'de çeşitli medya kuruluşlarında program sunucusu ve basın editörlüğü yaptığına dikkat çekildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 272 Filistinli öldürüldü, 79 bin 205 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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