Ateşkesin Ardından Yardım Tırları Gazze'ye Ulaştı

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından yardım tırları Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne ulaştı.

Ateşkesin Ardından Yardım Tırları Gazze'ye Ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programının (WFP) insani yardım taşıyan tırlarının ilk bölümü, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Mısır'dan Gazze Şeridi'ne giriş yapmaya başladı.

BM'nin merkezi Roma'da bulunan kuruluşlarından WFP'nin X platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, bugün Gazze'de ateşkesin başlamasıyla Şeride yönelik insani yardım konvoylarının da Mısır'dan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na hareket ettiği bildirildi.

Paylaşımda, "WFP tırları, Zikim ve Kerem Ebu Salim sınır kapıları üzerinden Gazze'ye girmeye başladı. İlk tırlar, çaresiz, ihtiyaç sahibi insanlar için hayat kurtarıcı buğday unu ve hazır gıda paketleri taşıyor. WFP, Mısır, Ürdün ve İsrail'deki sınır kapılarından geçen insani koridorlardan günlük olarak gıda teslim etmeyi amaçlıyor. Bu ateşkes, insani müdahale için kritik önem taşıyor. Güvenlik ve erişim sağlanmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

WFP'nin paylaşımında, Gazze'ye erişimde tüm sınır kapılarının açık kalması ve verimli, güvenilir bir şekilde çalışması gerektiğinin de altı çizildi.

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Kaynak: AA

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