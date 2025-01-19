Birlemiş Milletler'den Gazze Ateşkesine Destek

Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bugünkü Gazze ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi ve rehine takasının ilk aşamasının gerçekleştirilmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de ateşkesin uygulamaya konulmasını ve rehinelerin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu uygulamayı desteklemeye ve sayısız Filistinlinin acı çekmeye devam ettiği bölgelerdeki sürdürülebilir insani yardımların dağıtımını artırmaya hazırız. Bu ateşkesin yardımların ulaştırılmasında önemli güvenlik ve siyasi engelleri ortadan kaldırması elzemdir."

Kaynak: ANKA