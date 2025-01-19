Biden'dan Gazze'deki Ateşkese İlişkin Açıklama: 'Ateşkes Bizim Desteğimizle Sağlandı'

ABD Başkan Joe Biden, yarın düzenlenecek yemin töreniyle görevini devretmeden önce son kez Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklamada bulundu. Ateşkesin ABD'nin desteğiyle sağlandığını söyleyen Biden, "Katar ve Mısır'ın da desteği ateşkesin yürürlüğe girmesinin yolunu açtı, müzakereler hiç kolay değildi." dedi.

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Biden'dan Gazze'deki Ateşkese İlişkin Açıklama: 'Ateşkes Bizim Desteğimizle Sağlandı'

ABD Başkan Joe Biden, yarın düzenlenecek yemin töreniyle görevini devretmeden önce son kez Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

'ATEŞKES BİZİM DESTEĞİMİZLE SAĞLANDI'

Biden, uzun süren müzakerelerin ardından esir takasının başladığını söyledi. 15 aydır devam eden savaşın ateşkesle sona erdiğini belirten Biden, “Ateşkes bizim desteğimizle sağlandı. Katar ve Mısır'ın da desteği ateşkesin yürürlüğe girmesinin yolunu açtı, müzakereler hiç kolay değildi. Ancak bugün ulaştığımız noktada Hamas ve İsrail tarafına büyük baskılar yaptık” diye konuştu.

SURİYE MESAJI

Joe Biden, İsrail ve Lübnan arasında yaptıkları çalışmalarla da Lübnan'da ateşkesi sağladıklarını kaydederek, “Lübnan'da çok güzel bir fırsat var ve Hizbullah'ın olmadığı bir gelecek bekliyor. Suriye'de de Esad ve Hizbullah olmadan özgür hükümetler kuruluyor. Bölgede ülkeler daha sağlıklı bir geleceğini yolunu arıyor. Bizim önümüzde de çok büyük engeller var ama bir şekilde başarılı olabildik. 6 haftalık ateşkes başladı. Ateşkesin sağlanması ve esir takasının sağlanması çok büyük zorluklardan geçerek ulaştığımız bir nokta. ABD idaresi bu sürecin devamını takip edecek” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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