İran'ı Sarsan Suikast! İki Yargıtay Hakimi Öldürüldü

İran'da başkent Tahran'daki Yüksek Mahkeme önünde silahlar patladı. Düzenlenen suikastta İki Yargıtay hakimi hayatını kaybetti.

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İran'ı Sarsan Suikast! İki Yargıtay Hakimi Öldürüldü

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'daki Yüksek Mahkeme önünde silahlı bir saldırgan tarafından Yargıtay hakimlerine suikast düzenlendi.

Saldırıda Hüccetulislam Mukise ve Hüccetulislam Razini adlı iki hakim yaşamını yitirdi. Bir hakim ile koruması da yaralanırken saldırganın olayın ardından kendini vurarak intihar ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

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