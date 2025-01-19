İsrail, Batı Şeria'da 4'ü Çocuk 5 Filistinliyi Yaraladı

Batı Şeria'da iki ayrı noktada 4'ü çocuk 5 Filistinlinin, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralandığı öğrenildi.

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İsrail, Batı Şeria'da 4'ü Çocuk 5 Filistinliyi Yaraladı

Filistinli aktivist Muhammed Avad, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentine bağlı Beyt Ummer beldesine baskın düzenlediğini söyledi. Baskın sırasında Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığını belirten Avad, İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandığını ve 14-15 yaşlarındaki 4 Filistinli çocuğun gerçek mermiyle yaralandığını kaydetti.

Avad, çok sayıda Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini ifade ederek, yaralanan çocukların hastanelere kaldırıldığı bilgisini verdi.

Diğer yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, Batı Şeria'nın Ramallah kenti çevresinde bir Filistinlinin, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu yaralandığı bildirildi.

Haberde, olayın Psagot Yahudi yerleşim biriminde konuşlu İsrail askerlerince Cebel et-Tavil Mahallesi'nde gerçekleştirildiği belirtilerek, yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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