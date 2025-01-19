İsrailli Bakandan 'Ateşkes' Tehdidi

İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı bakanlardan tepkiler sürüyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Miras Bakanı Amichai Eliyahu ile Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf’un Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması nedeniyle hükümetten istifa etmesinin ardından bir tepki de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’ten geldi. İsrail'i Gazze Şeridi'ni işgal etmeye ve askeri bir hükümet kurmaya çağıran Bakan Smotrich, “Çünkü Hamas'ı yenmenin başka yolu yok” dedi.

'HÜKÜMETİ DEVİRECEĞİM'

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi strateji konusunda zayıf olmakla suçlayan Smotrich, “Gazze Şeridi'nin tamamını ele geçirmemize ve yönetmemize yol açacak şekilde savaşmaya geri dönmezse hükümeti devireceğim. Ben başbakan olsaydım, genelkurmay başkanına ‘Bu benim politikam; bunu uygulamazsan evine git’ derdim” ifadelerini kullandı. Smotrich, İsrail'in Gazze’de insani yardım sağlama görevini üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA