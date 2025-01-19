Belçika’da Trump Protestosu, Yüzlerce Kişi Sokaklara Çıktı

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ın, yemin ederek göreve başlayacağı 20 Ocak arifesinde, uluslararası "The Surge" hareketinin çağrısı üzerine yüzlerce gösterici Brüksel'deki Albertine Meydanı'nda bir araya geldi.

Trump'ın yabancı karşıtı söylemlerini protesto için toplanan göstericiler, yaklaşık 3 kilometre boyunca şehir merkezinde Trump karşıtı sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Birçok göstericinin, Filistin bayrağı taşıdığı ve kefiye taktığı da görüldü.

"The Surge" hareketinin çağrısıyla diğer Avrupa kentleri Londra, Lizbon, Barselona, Bilbao ve Amsterdam'da da Trump'ın göreve gelmesine karşı benzer içerikli protesto gösterileri düzenlendi.

Kaynak: AA