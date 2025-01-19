Belçika’da Trump Protestosu, Yüzlerce Kişi Sokaklara Çıktı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, ABD'de görevi devralmaya hazırlanan seçilmiş başkan Donald Trump protesto edildi. Protestoda Trump’ın yabancı karşıtı söylemlerine tepki gösterildi.

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Belçika’da Trump Protestosu, Yüzlerce Kişi Sokaklara Çıktı

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ın, yemin ederek göreve başlayacağı 20 Ocak arifesinde, uluslararası "The Surge" hareketinin çağrısı üzerine yüzlerce gösterici Brüksel'deki Albertine Meydanı'nda bir araya geldi.

Belçika’da Trump Protestosu, Yüzlerce Kişi Sokaklara Çıktı - Resim : 1

Trump'ın yabancı karşıtı söylemlerini protesto için toplanan göstericiler, yaklaşık 3 kilometre boyunca şehir merkezinde Trump karşıtı sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Belçika’da Trump Protestosu, Yüzlerce Kişi Sokaklara Çıktı - Resim : 2

Birçok göstericinin, Filistin bayrağı taşıdığı ve kefiye taktığı da görüldü.

"The Surge" hareketinin çağrısıyla diğer Avrupa kentleri Londra, Lizbon, Barselona, Bilbao ve Amsterdam'da da Trump'ın göreve gelmesine karşı benzer içerikli protesto gösterileri düzenlendi.

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Kaynak: AA

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