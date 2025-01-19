ABD’de Yemin Törenine Saatler Kaldı... Donald Trump, Washington’da

Donald Trump, 20 Ocak'ta düzenlenecek yemin töreni için başkent Washington’a ulaştı.

ABD’nin 47. Başkanı olarak seçilen Trump, törenin yapılacağı Kongre binasına gitmek üzere Washington Dulles Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptı. Trump, başkente ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçakla gelirken, ailesine ait özel uçak da ona eşlik etti.

Yemin töreninden önce Trump, Sterling’deki golf kulübüne uğrayarak burada kendisi için düzenlenen özel bir etkinliğe katıldı.

Kaynak: DHA