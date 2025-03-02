Ağaç Budayayım Derken Ağır Yaralandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Ramazan H. isimli vatandaş evinin önündeki ağacı budarken yaklaşık 10 metreden yere çakıldı. Ağır yaralanan vatandaş sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ağaç Budayayım Derken Ağır Yaralandı

Olay, saat 15.00 sıralarında Donanma Mahallesi Yeşil Irmak Caddesi’ndeki bir evde yaşandı. 62 yaşındaki Ramazan H. evinin önündeki ağacı budarken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yüksekten düşerek ağır şekilde yaralandı.

Ağaç Budayayım Derken Ağır Yaralandı - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. İlk müdahalesinin ardından Ramazan H. olay yerine gelen ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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