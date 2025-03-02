Kastamonu'da Minibüs Devrildi, 3 Yaralı

Kastamonu’da, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarından çıkan ve şarampole devrilen minibüste 3 kişi yaralandı.

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Kastamonu'da Minibüs Devrildi, 3 Yaralı

Olay, Kastamonu Doğu Çevreyolu üzerinde, Örencik köyü civarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden, Mehmet Akif K. tarafından kullanılan, 37 FC 830 plakalı Hyundai marka minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yoldan çıkarak kenardaki bir ağaca çarptı ve devrildi.

Kastamonu'da Minibüs Devrildi, 3 Yaralı - Resim : 1

Kaza sonucu, sürücünün yanı sıra aynı aileden Lütfi K. ve Hanife K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Kastamonu Trafik kazası
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