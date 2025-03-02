Seyir Halindeyken Alev Alan Tır Kül Oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir tır tamamen kullanılamaz hale gelirken, sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.

Seyir Halindeyken Alev Alan Tır Kül Oldu

Yangın, saat 12.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu üzerindeki Kovukdere Rampaları’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir’den Uşak yönüne doğru ilerleyen Azerbaycan uyruklu Mahmudov Tural yönetimindeki 90 ZJ 186 plakalı tır, Kovukdere mevkiine ulaştığında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Aracından duman çıktığını fark eden sürücü, tırı yol kenarındaki cebe çekerek hemen durdurdu.

Seyir Halindeyken Alev Alan Tır Kül Oldu - Resim : 1

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin daha fazla yayılmasını engelledi. Ancak yangın sonucunda tır tamamen kullanılamaz hale geldi. Şans eseri, sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.

Kaynak: İHA

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