Samsun’da 20 Bin Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonunda bir araçta 20 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Samsun’da 20 Bin Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu Canik ilçesinde bir otomobili durdurarak arama gerçekleştirildi.

Samsun’da 20 Bin Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Resim : 1

Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 20 bin adet makaron ele geçirildi. Araçta bulunan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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