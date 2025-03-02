Samsun’da 20 Bin Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu Canik ilçesinde bir otomobili durdurarak arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 20 bin adet makaron ele geçirildi. Araçta bulunan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA