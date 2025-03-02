Ramazan’a Özel 7 Metrelik Pide, Görenler Hayrete Düştü

Bursa'da 20 yıldır fırıncılık yapan Subay Özçelik, Ramazan ayının ilk gününde 7 metrelik pide pişirdi. Yapımı yaklaşık 2 saat süren ve 8 kişinin emeği olan pide görenleri şaşkına çevirdi.

Ramazan’a Özel 7 Metrelik Pide, Görenler Hayrete Düştü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 20 yıldır fırıncılık yapan Subay Özçelik, Ramazan ayının gelmesiyle en uzun pideyi hazırlamak istedi. Pide için kolları sıvayan 8 kişi, 7 metre uzunluğundaki hamura çörek otu ile 'Hoşgeldin Ramazan maşallah' yazdı.

Yapımı yaklaşık 2 saat süren pide uzun uğraşlar sonucu streçlenerek fırın önüne sergilenirken, 7 metrelik pideyi gören vatandaşlar fotoğraf çekmek için cep telefonuna sarıldı.

Ramazan’a Özel 7 Metrelik Pide, Görenler Hayrete Düştü - Resim : 1

Daha uzun bir pide yapmayı istediklerini belirten fırıncı Subay Özçelik, "Ramazan ayının gelmesiyle 7 metre uzunluğundaki pideyi yaptık. Avrupa'da bile daha uzunu olmadığını düşünüyoruz. Yapımı 2 saat sürdü hiç kolay değil. Yaparken çok zorlandık. Tek parça halinde yaptık. Pideyi görenler fotoğrafını çekiyor. Hedefimiz bunun daha büyüğünü yapmak" şeklinde konuştu. 7 metrelik pideyi görünce şaşırdığını ifade eden Şakir Kılıç ise "80 yaşındayım ilk defa bu kadar uzun pide gördüm" dedi.

Ramazan’a Özel 7 Metrelik Pide, Görenler Hayrete Düştü - Resim : 2

Kaynak: İHA

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