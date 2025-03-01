Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu! 6 Kişi Gözaltında
Şanlıurfa merkezli 2 kentte düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, siber suçlarla mücadele çerçevesinde "bilişim sistemlerine girme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarını işledikleri tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekiplerce Şanlıurfa ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 4 USB bellek ele geçirildi.
Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: İHA