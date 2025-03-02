Bozcaada'da Mayın Paniği!

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tespit edilen mayın ekipleri alarma geçirdi. Yaklaşık 200 kilogram patlayıcı içeren mayın imha edildi.

Bozcaada'da Mayın Paniği!

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki Tuzburun mevkisi açıklarında, sahilden yaklaşık 50 metre uzaklıkta mayın olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Su Altı Savunma Komutanlığı (SAS) timleri sevk edildi.

Yapılan incelemede mayının İngiliz menşeili MK2 tipinde olduğu ve yaklaşık 200 kilogram patlayıcı içerdiği tespit edildi.

Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemlerini tamamlamasının ardından mayın imha edildi.

Kaynak: AA

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