Iğdır’da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Kalkan ve Baktemur aileleri arasındaki husumet sabah saatlerinde Iğdır kent merkezinde başlayan bir kavgaya dönüştü. İki aile, kavganın ardından Katırlı köyü yakınlarına doğru hareket etti. Burada, silahların çekildiği şiddetli bir çatışma patlak verdi.

Saldırıda, Osman Kalkan ve Çetin Kalkan yaşamını yitirirken, Şaban Baktemur ve Eyüphan Kalkan yaralandı.

Olayın ardından güvenlik güçleri, 1 kişiyi gözaltına alarak köyde ve hastanede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kavgaya karışan aileler arasındaki gerginliğin neden olduğu olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA