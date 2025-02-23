Mardin'de 'Kız İsteme' Kavgası Faciaya Dönüştü: 3 Ölü, 7 Yaralı

Mardin'de iki aile arasında 'kız isteme' kavgası çıktı. Kavga ilerleyen dakikalarda bir vahşete dönüştü. Silahlarla birbirine saldıran aile üyelerinden 3'ü öldü, 7 kişi ise yaralandı.

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Mardin'de 'Kız İsteme' Kavgası Faciaya Dönüştü: 3 Ölü, 7 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, iki aile arasında kız isteme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavga, büyük bir faciaya yol açtı. Gökçe Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Öncel ve Erboğa aileleri arasında yaşanan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

Mardin'de 'Kız İsteme' Kavgası Faciaya Dönüştü: 3 Ölü, 7 Yaralı - Resim : 1

Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı, bunlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı, ancak Abdülbaki Öncel (49), Özcan Öncel (23) ve Abdulkadir Öncel (43) hayatını kaybetti.

Mardin'de 'Kız İsteme' Kavgası Faciaya Dönüştü: 3 Ölü, 7 Yaralı - Resim : 2

Olayın ardından, bölgeye geniş güvenlik önlemleri alındı ve jandarma ekipleri, mahalle çevresi ve hastane önünde tedbirlerini arttırdı.

Mardin'de 'Kız İsteme' Kavgası Faciaya Dönüştü: 3 Ölü, 7 Yaralı - Resim : 3

Kavganın cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri de ortaya çıkarken, polis ve jandarma, olaya karışan şüphelileri tespit etmek için soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Mardin'de 'Kız İsteme' Kavgası Faciaya Dönüştü: 3 Ölü, 7 Yaralı - Resim : 4

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Kaynak: DHA

Etiketler
Mardin Kavga çatışma Soruşturma
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